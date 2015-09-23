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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 17:19 BJT

全球贵金属：9月22日SPDR黄金持仓增0.18%，iShares白银持仓降0.54%

路透9月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一上升0.18%，而同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.54%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,727,629.6 9月22日 21,689,319.1　 9月21日 38,310.5 0.18%

iShares 319,197,589.0 9月22日 320,915,015.8 9月21日 -1,717,426.8 -0.54% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 于春红)

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