全球贵金属：9月22日SPDR黄金持仓增0.18%，iShares白银持仓降0.54%

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华

路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。