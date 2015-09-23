欧洲金融：欧盟的资本市场计划对保险商及私募股权利好--文件

标题新闻：欧洲稳定机制(ESM)称希腊短期债务减免措施在1月20日解禁，可改善其债务可持续性
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路透伦敦9月23日 - 欧盟一份文件显示，欧盟将考虑放宽对保险公司的资本要求，以鼓励加大对私募股权和基础设施的投资。
欧盟金融服务执委希尔将于9月30日发表他的“行动计划”，为2019年前完成“资本市场联盟”提供基础，以筹集更多资金为经济成长助力。
计划中列出了希尔打算提振投资的行动，例如可能在欧盟成立新的“简单又有竞争力的”个人养老金。
提案还包括创建泛欧资产担保债券框架，并承诺在2017年底之前提出拖延已久的股票等证券所有权法律确定性的法律草案。
文件称，信用社或地方储蓄和贷款机构可能无需和银行遵守同样严苛的资本要求规定。
“光实行单一措施将无法达成资本市场联盟，而广泛范围的行动将能带来重大的集成效应，”文件称。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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