路透基点：台塑将为25亿美元贷款举行路演--TRLPC

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透9月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾大型集团台塑将于10月1日与往来银行在台北举行路演，筹措约25亿美元贷款。
贷款将用于越南一处钢铁厂的资本开支及债务再融资。
消息人士此前透露，这项贷款可能根据银行对较长年期风险的不同偏好，对台湾银行业者和非台湾银行业者采取不同条款及贷款年限。台塑与台湾银行业者商谈七年期贷款，与外资银行商谈的贷款年限则要缩短一些。
该公司今年2月份通过Formosa Group (Cayman) Ltd筹集到15亿美元五年期定期贷款，用于越南河静钢铁厂(Formosa Ha Tinh Steel Corp)的资本开支。该贷款含有展期两年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，最高费用24个基点。一座厂房、机械及土地使用权做为贷款担保品。台湾银行、三菱东京日联银行、星展银行、兆丰国际商业银行和台北富邦银行担任牵头行兼簿记行。
今年8月，台湾中国钢铁股份有限公司签署了5亿美元平均五年分期偿还定期贷款案，为投资越南河静钢铁厂提供支持。这批无担保贷款也含有展期两年的选择权，利率较Libor加码123个基点。中钢公司投资近9.39亿美元将所持越南河静钢铁厂股权由5%增至25%。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计