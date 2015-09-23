路透基点：台塑将为25亿美元贷款举行路演--TRLPC

路透9月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾大型集团台塑将于10月1日与往来银行在台北举行路演，筹措约25亿美元贷款。

贷款将用于越南一处钢铁厂的资本开支及债务再融资。

消息人士此前透露，这项贷款可能根据银行对较长年期风险的不同偏好，对台湾银行业者和非台湾银行业者采取不同条款及贷款年限。台塑与台湾银行业者商谈七年期贷款，与外资银行商谈的贷款年限则要缩短一些。

该公司今年2月份通过Formosa Group (Cayman) Ltd筹集到15亿美元五年期定期贷款，用于越南河静钢铁厂(Formosa Ha Tinh Steel Corp)的资本开支。该贷款含有展期两年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，最高费用24个基点。一座厂房、机械及土地使用权做为贷款担保品。台湾银行、三菱东京日联银行、星展银行、兆丰国际商业银行和台北富邦银行担任牵头行兼簿记行。

今年8月，台湾中国钢铁股份有限公司签署了5亿美元平均五年分期偿还定期贷款案，为投资越南河静钢铁厂提供支持。这批无担保贷款也含有展期两年的选择权，利率较Libor加码123个基点。中钢公司投资近9.39亿美元将所持越南河静钢铁厂股权由5%增至25%。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)