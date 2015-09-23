印度经济：尽管面临降息压力，印度央行仍保持谨慎--消息

路透孟买9月23日 - 虽然预期印度央行将在下周会议上降息25个基点至四年低位，但官员称物价忧虑料让央行抵住政治压力，不在未来几个月里大举宽松政策。

央行与政府的分歧正在日益加大。政府迫不及待地要推动疲弱的经济复苏加快步伐，而央行仍关注着4%的长期通胀目标，期望结束持续数十年、造成很大破坏影响的物价波动。

“物价前景仍然不确定，这是央行总裁要保持谨慎的原因，”一名熟悉央行思维的官员表示。“因此有理由采取等待观望态度，看看通胀回落是否能持续下去。”

由于商品价格走低，印度整体通胀率下滑。但官员指出，央行担心食品或原油价格若跳涨，则会推高物价和未来的预期--至少在印度能够解决严重的供应和交通瓶颈以前是这样。

官员还指出，美联储可能在今年晚些时候升息，对此举影响的担忧也加重了谨慎情绪，因为美联储升息可能令外资流出变得不稳定，并且导致印度卢比波动。(完)