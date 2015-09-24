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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率持稳观望央行会议，总裁讲话稍冷却降息预期

* 央行总裁讲话略冷却降息预期
    * 若不降息季底前短率料持稳
    * 资金宽裕，季底过后短率走低趋势不变

     记者 董永年
    路透台北9月23日 - 台湾银行短率周三持稳低位。资金调度人士指出，央行理监事会议召开在即，今日总
裁彭淮南的讲话虽让市场对降息的预期稍有减缓，但谨慎观望气氛犹在。
    
    他们表示，市场资金相当宽松，不过拆款需求仍弱。短票发行也因为企业缺乏投资运用需求而偏低，整体
供过于求的情势将会延续到下一季。
    
    〞缺钱很好借，只是卡在蛮多银行不能跨季底。〞一位大型金融机构资调人士说。
    
    他认为，今日彭淮南谈话内容与前两日的书面报告大致相当，听起来应该不会降息。只不过若是银行牌告
利率不动，贷款利率就降不下去，相信这也是央行会思考的面向之一。
    
    台湾央行总裁彭淮南周三重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。将视目
前通膨压力与展望，决定是否进一步宽松。投资不振不是利率的问题，因我们的利率已经很低。 
     
    
    路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周
四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。    
    
    
                              今日报价                 上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均        0.321%                   0.321%
 利率                                         
                                              
   --隔夜拆款利率区间       0.280-0.370%             0.280-0.370%  
   --一周拆款利率区间       0.320-0.400%             0.320-0.400% 
                                              
   --两周拆款利率区间       0.320-0.450%             0.320-0.450%      
                                                   
    **短票利率不变**
   
    短票方面，票券商交易员表示，今日发票量不高，供不应求状况持续，市场观望周四央行理监事会议，短
票利率仍维持既有水准。
  
    〞降与不降都有机会，这次不好猜。〞一位大型票券公司交易主管说。    
        
    大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，月内短票则成交在0.45-0.46%；60
天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆持平上日。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.468%，前日在0.46
5%；上日成交量43.92亿台币，前日87.12亿台币。
    
    台湾央行周三共发行1,481.3亿台币定存单，与今日存单到期金额1,482.8亿台币相较，存单发行余额减1.
5亿台币。
   
    本周台湾央行存单到期金额为1兆(万亿)287.3亿台币，余日落点分别为周四1,911.5亿、周五866.5亿。 
    
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为421亿台币，累积超额准备为5,308亿台币、 加计前期1%的超
额准备6,659亿台币。
 
 
    **RP利率季底后料降**  
    
    债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然资金面相当宽松，不过季底审慎气氛犹在，今日多以到期续
做为主，利率维持低位。
    
    一证券商交易员指出，市场等待周四央行理监事会议的决议，无论降息与否，季底过后利率都会调降。不
降息微调1基点，若是降息半码，降幅至少3点。
    
    另一票券商交易员则称，季底过后RP利率调降空间仍在，预料寿险、银行与投信的抗性不大，至于企业与
个人客户，若央行有降息会比较能够接受。    
    
    今日月内证券商公债的附买回利率主要成交在0.47%，跨月在0.48%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58
%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 
    
    大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间
则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(
完)     

 (审校 杨淑祯)

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