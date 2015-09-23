路透基点：新光合成纤维发起30亿台币五年期双档贷款--TRLPC

路透香港9月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由两家银行构成的银团已为新光合成纤维发起30亿台币(9,100万美元)五年期双档贷款。

第一商业银行和台北富邦银行担任牵头行兼簿记行。其中台北富邦银行为额度代理行。

消息人士称，这批无担保贷款包括A部分10亿台币定期贷款及B部分20亿台币循环信贷。

利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61个基点，税前利率不低于1.7%。

银行受邀以三个层级参贷：承贷4.5亿台币或以上，获牵头行兼簿记行头衔，前端费10个基点；承贷3亿-4.49亿台币，获联合安排行头衔，前端费7个基点；承贷1.5亿-2.99亿台币，获经理行头衔，前端费5个基点。

A部分贷款有27个月宽限期，将分12次逐季等额偿还，平均期限为3.625年。

承诺费为10个基点。银行回复截止日为10月16日。