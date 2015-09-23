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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 18:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨，受欧洲央行相关报导提振

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    * 媒体MNSI引述消息人士关于欧洲央行的评论，让欧元获得些许提振
    * 欧洲央行称，倾向加强监督10月的新行动
    * 称对中国情势看法变化过于戏剧化。薪资协议非常重要
    * 上日德国公布的薪资增幅创纪录新高
    * 上述消息公布后，欧元/美元上涨20个跳动点，但仍在1.1107-55区
间波动
    * 若欧洲央行总裁德拉吉做出类似表态，欧元可能摆脱本周自1.1330
以来跌势(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校)

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