《汇市简讯》欧元/美元上涨，受欧洲央行相关报导提振

1003GMT * 媒体MNSI引述消息人士关于欧洲央行的评论，让欧元获得些许提振 * 欧洲央行称，倾向加强监督10月的新行动 * 称对中国情势看法变化过于戏剧化。薪资协议非常重要 * 上日德国公布的薪资增幅创纪录新高 * 上述消息公布后，欧元/美元上涨20个跳动点，但仍在1.1107-55区 间波动 * 若欧洲央行总裁德拉吉做出类似表态，欧元可能摆脱本周自1.1330 以来跌势(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校)