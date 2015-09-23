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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及两个半月高点，受马币疲软和厄尔尼诺担忧提振

路透雅加达/孟买9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三跳升，来到两个半月高位，受马币走弱和产出担忧的支撑。

指标12月棕榈油期货合约 收高2.61%，报每吨2,240马币(508美元)。

盘中价格曾一度触及每吨2,248马币，为7月6日以来最高水准，本月迄今已累计涨逾12%。

一家在吉隆坡的大宗商品经纪商的交易员说：“今天的推动因素包括马币...其次，人们谈论印尼和马来西亚的厄尔尼诺现象。”

今天成交量为52,875口，远高于35,000的均值。

其它植物油价格方面，大连商品交易所1月豆油合约 跌1.2%，美国12月豆油合约 在欧洲早盘上涨0.84%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)

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