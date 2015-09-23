马来西亚期市：棕榈油触及两个半月高点，受马币疲软和厄尔尼诺担忧提振

路透雅加达/孟买9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三跳升，来到两个半月高位，受马币走弱和产出担忧的支撑。

一家在吉隆坡的大宗商品经纪商的交易员说：“今天的推动因素包括马币...其次，人们谈论印尼和马来西亚的厄尔尼诺现象。”