版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 18:56 BJT

投行观点：野村将Carnival Corp目标价由53上调至62美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐