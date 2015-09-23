国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差跳涨，因供给料被压缩

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透新加坡9月23日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三跳涨，行业消息人士称，因计划中或非计划的炼厂维护将减少供给。
路透数据显示，含硫500ppm柴油现货价差上涨0.18美元至每桶较新加坡报价负0.27美元，而航煤价差则上涨0.10美元至每桶负1.10美元。
交易员称，壳牌买入一艘10月上半月柴油船货，这帮助推动价格上涨。
壳牌称，新加坡当局已要求此前遭受火灾的Bukom炼厂停工。
该停工令在8月25日发出。一位发言人称，壳牌停止了处在例行维护阶段的设施的所有作业，并最终停止了所有非必要的活动。但其拒绝透露哪些设备受到影响，以及会持续多久。
行业消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)已推迟了一艘300,000桶的柴油船货，因其日产能270,000桶的Melaka炼厂遭遇问题。
一位消息人士称，该炼厂需要进行非例行的维护，因之前设备发生故障。不过不清楚发生故障的是哪个设施，以及要关闭多久。
该炼厂原计划在11月对两座原油加工装置中的一个进行关闭维护。
交易员表示，Singapore Refining Company (SRC)将在10月初，关闭其裕廊岛 (Jurong Island)炼厂的一座原油蒸馏装置和一个裂解装置。
交易员还表示，越南Petrolimex的10月现货需求也帮助提振价格。
不过柴油和航煤的供给依旧充足，9月22日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存攀升至逾四年高位1,462.7万桶。
新加坡现货交易中，兴隆以每桶较新加坡9月23-30日平均报价贴水0.10美元的价格，向壳牌出售250,000桶含硫500ppm的柴油，船期为10月8-12日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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