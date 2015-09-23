国际油市：新加坡燃料油库存下降，但仍远高于上年同期

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透新加坡9月23日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周三连续第三日报每吨贴水6.50美元，归因于需求低迷及供给充足。
尽管新加坡燃料油库存从纪录高位下降-9月22日止当周库存下降6%至两周低位2,800万桶，但总体库存仍远高于上年同期。
从9月2日至22日，周均库存达到近2,760万桶，比2014年9月的前四周平均水平高出约46%。
一位在新加坡的交易员说：“目前的燃料油基本面偏空。”
行业消息人士周三称，VTTI在马来西亚南部的Tanjung Bin油港的二期存储设施，已全部被租赁用于存储燃料油。
8月1日，该二期设施在原有89.3万立方米的存储能力上，增加了26万立方米的存储能力。
一位行业消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)和Koch Supply and Trading均分了存储空间，但未能确认。
壳牌称，新加坡当局已要求此前遭受火灾的Bukom炼厂停工。
一位发言人称，壳牌停止了处在例行维护阶段的设施的所有作业，并最终停止了所有非必要的活动。但其拒绝透露哪些设备受到影响，以及会持续多久。
交易员表示，Singapore Refining Company (SRC)将在10月初，关闭一座日产能6万桶的原油蒸馏装置，和一个日产能4.6万桶的汽油生产装置，以进行例行维护。
新加坡现货市场上，贡渥(Gunvor)以每吨236美元从兴隆购入20,000吨船期10月13-17日的180-cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计