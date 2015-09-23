国际油市：新加坡燃料油库存下降，但仍远高于上年同期

路透新加坡9月23日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周三连续第三日报每吨贴水6.50美元，归因于需求低迷及供给充足。

尽管新加坡燃料油库存从纪录高位下降-9月22日止当周库存下降6%至两周低位2,800万桶，但总体库存仍远高于上年同期。

从9月2日至22日，周均库存达到近2,760万桶，比2014年9月的前四周平均水平高出约46%。

一位在新加坡的交易员说：“目前的燃料油基本面偏空。”

行业消息人士周三称，VTTI在马来西亚南部的Tanjung Bin油港的二期存储设施，已全部被租赁用于存储燃料油。

8月1日，该二期设施在原有89.3万立方米的存储能力上，增加了26万立方米的存储能力。

一位行业消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)和Koch Supply and Trading均分了存储空间，但未能确认。

壳牌称，新加坡当局已要求此前遭受火灾的Bukom炼厂停工。

一位发言人称，壳牌停止了处在例行维护阶段的设施的所有作业，并最终停止了所有非必要的活动。但其拒绝透露哪些设备受到影响，以及会持续多久。

交易员表示，Singapore Refining Company (SRC)将在10月初，关闭一座日产能6万桶的原油蒸馏装置，和一个日产能4.6万桶的汽油生产装置，以进行例行维护。

新加坡现货市场上，贡渥(Gunvor)以每吨236美元从兴隆购入20,000吨船期10月13-17日的180-cst燃料油。(完)

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