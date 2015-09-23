纽约期市：罗布斯塔和阿拉比卡咖啡从合约新低反弹，受尾盘买盘带动

路透纽约/伦敦9月23日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三从2013年低位反弹，受尾盘买盘推动，此前最大出产国越南咖啡豆产量前景良好，拖累期货下跌。

阿拉比卡咖啡期货触及合约低位，但也因回补空头而由跌转升，期糖上涨。这两个软商品市场也没有对巴西雷亚尔降至纪录低位作反应，通常巴西雷亚尔下跌会吸引巴西生产商卖出这两种商品，从而对价格施压。

伦敦可可期货攀升至四年半高位，且进入技术性超买区域，受英镑走弱提振。

11月罗布斯塔咖啡期货 挫跌至次月合约自2013年11月来最低1,497美元，但在最后一个小时的交易中由跌转升，收涨29美元，或1.9%，报每吨1,540美元。

“天气非常好，看来收成将不错，且会按时收割，除非发生剧变，”一伦敦交易员说，他所指的是越南。

阿拉比卡咖啡期货从合约低位反弹，受轻微的回补空头带动，因一些投资者聚焦巴西实货交投淡静，且担心哥伦比亚和中美国家部份种植区天气乾燥。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.75美分，或0.6%，报每磅1.162美元，盘中触及合约低位1.1475美元。

12月伦敦可可期货 收涨18英镑，或0.8%，报每吨2,253英镑，盘中升至2011年3月以来近月合约最高2,254英镑。

12月纽约可可期货 收高3美元，或0.1%，报每吨3,315美元。

10月原糖期货 收涨0.07美分，或0.6%，报每磅10.95美分。12月白糖期货 收涨1.20美元，或0.4%，报每吨341.50美元。(完)

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