纽约期市：罗布斯塔和阿拉比卡咖啡从合约新低反弹，受尾盘买盘带动

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透纽约/伦敦9月23日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三从2013年低位反弹，受尾盘买盘推动，此前最大出产国越南咖啡豆产量前景良好，拖累期货下跌。
阿拉比卡咖啡期货触及合约低位，但也因回补空头而由跌转升，期糖上涨。这两个软商品市场也没有对巴西雷亚尔降至纪录低位作反应，通常巴西雷亚尔下跌会吸引巴西生产商卖出这两种商品，从而对价格施压。
伦敦可可期货攀升至四年半高位，且进入技术性超买区域，受英镑走弱提振。
11月罗布斯塔咖啡期货 挫跌至次月合约自2013年11月来最低1,497美元，但在最后一个小时的交易中由跌转升，收涨29美元，或1.9%，报每吨1,540美元。
“天气非常好，看来收成将不错，且会按时收割，除非发生剧变，”一伦敦交易员说，他所指的是越南。
阿拉比卡咖啡期货从合约低位反弹，受轻微的回补空头带动，因一些投资者聚焦巴西实货交投淡静，且担心哥伦比亚和中美国家部份种植区天气乾燥。
12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.75美分，或0.6%，报每磅1.162美元，盘中触及合约低位1.1475美元。
12月伦敦可可期货 收涨18英镑，或0.8%，报每吨2,253英镑，盘中升至2011年3月以来近月合约最高2,254英镑。
12月纽约可可期货 收高3美元，或0.1%，报每吨3,315美元。
10月原糖期货 收涨0.07美分，或0.6%，报每磅10.95美分。12月白糖期货 收涨1.20美元，或0.4%，报每吨341.50美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计