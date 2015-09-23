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货币新闻 | 2015年 9月 24日 星期四 03:05 BJT

标题新闻：麦格理预计今年铂金均价为每盎司1,070美元，明后两年分别为1,106和1,275美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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