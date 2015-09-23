全球金市：大众汽车丑闻拖累铂金降至六年半低位，带动钯金飙升

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 钯金势将录得2009年12月来最大单日升幅
* 现货金在下跌两日后上涨
* SPDR Gold Trust黄金持仓量上升，为近一个月来首见
路透纽约/伦敦9月23日 - 铂金 周三下降至六年半低位，因担心汽车行业对铂金的需求下降，铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂，而钯金激升7%，钯金则是用于汽油车。
大众汽车(福斯汽车) 承认曾在美国操纵柴油车尾气排放测试的消息拖累铂金下挫，因投资者认为，这则消息可能影响对柴油汽车的需求。
交易商表示，钯金价格飙升，因臆测大众汽车丑闻可能令汽油车需求增加。钯金主要被用于生产汽油车尾气净化催化剂。
现货铂金 跌至2009年1月来最低的每盎司924.50美元，在1757 GMT，下滑0.8%，报926.25美元。
另一方面，钯金 激升7.2%，至每盎司649美元，为7月中来最高。之后钯金缩减涨幅，上涨6.1%，报642.25美元，可望录得2009年12月来最大单日升幅。
“柴油汽车作为汽车买家的选择可能受到打击，因为大众汽车排放丑闻，柴油汽车主要使用铂金催化剂。相反地，钯金将从中得益，”黄金经纪Sharps Pixley的执行长Ross Norman说。
金价在下跌两日后上涨，因美元指数 上涨最多0.2%，且中国制造业数据疲弱打压投资者的风险意愿。
现货金 上涨0.6%，报每盎司1,131.53美元。美国12月期金 收高0.6%，报每盎司1,131.50美元。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量上升，为近一个月来首见，这支撑金价。
现货银 上涨0.2%，报14.75美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计