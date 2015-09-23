全球金市：大众汽车丑闻拖累铂金降至六年半低位，带动钯金飙升

* 钯金势将录得2009年12月来最大单日升幅

* 现货金在下跌两日后上涨

* SPDR Gold Trust黄金持仓量上升，为近一个月来首见

路透纽约/伦敦9月23日 - 铂金 周三下降至六年半低位，因担心汽车行业对铂金的需求下降，铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂，而钯金激升7%，钯金则是用于汽油车。

大众汽车(福斯汽车) 承认曾在美国操纵柴油车尾气排放测试的消息拖累铂金下挫，因投资者认为，这则消息可能影响对柴油汽车的需求。

交易商表示，钯金价格飙升，因臆测大众汽车丑闻可能令汽油车需求增加。钯金主要被用于生产汽油车尾气净化催化剂。

现货铂金 跌至2009年1月来最低的每盎司924.50美元，在1757 GMT，下滑0.8%，报926.25美元。

另一方面，钯金 激升7.2%，至每盎司649美元，为7月中来最高。之后钯金缩减涨幅，上涨6.1%，报642.25美元，可望录得2009年12月来最大单日升幅。

“柴油汽车作为汽车买家的选择可能受到打击，因为大众汽车排放丑闻，柴油汽车主要使用铂金催化剂。相反地，钯金将从中得益，”黄金经纪Sharps Pixley的执行长Ross Norman说。

金价在下跌两日后上涨，因美元指数 上涨最多0.2%，且中国制造业数据疲弱打压投资者的风险意愿。

现货金 上涨0.6%，报每盎司1,131.53美元。美国12月期金 收高0.6%，报每盎司1,131.50美元。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量上升，为近一个月来首见，这支撑金价。

现货银 上涨0.2%，报14.75美元。(完)

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