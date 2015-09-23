美国股市: 道琼工业指数收低0.31%，Nasdaq指数微跌0.08%

路透纽约9月23日 - 美国股市周三小幅收低，由材料股和能源跌领跌，因中美制造业数据疲弱对经济成长的担忧加剧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低50.58点，或0.31%，至16,279.89点；标准普尔500指数 收跌3.98点，或0.2%，至1,938.76点；Nasdaq指数 小跌3.98点，或0.08%，至4,752.74点。(完)