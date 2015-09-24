修正-美国债市：公债价格下滑，欧元区PMI数据公布后逆转涨势

(更正：原标题“公价下滑”修正为“公债价格下滑”。内文第五段：美国财政部“周二”进行...应为“周三”)

* 和预期基本一致的欧元区PMI数据公布后，美债收益率上升

* 对中国经济将影响全球经济增长的忧虑持续

* 美国财政部标售五年期公债，投资者需求强劲

* 欧洲央行总裁德拉吉暗示短期内不会扩大购债计划

路透纽约9月23日 - 美国公债价格周三下滑，因数据显示欧元区制造业扩张小幅放缓，与预期基本一致，缓解了对全球经济成长的担忧。此前出炉的中国经济数据低迷一度令这忧虑加重。

调查显示9月欧元区企业活动增长放缓。Markit进行的调查显示，欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)报53.9，低于8月的54.3，路透调查预估为54.1。

中国成长放缓是否会拖累全球经济增长的忧虑持续，令公债市场跌幅受限。分析师称，短期内上述忧虑可能会支撑公债市场，使其不至于大跌。

“公债价格将陷于较为狭窄的区间内，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman说。

中期公债收益率徘徊在近四周低位，美国财政部周三进行的350亿美元五年期新债标售，投资者需求强劲。这是本周总计900亿美元固息公债标售的一部份。

不过，财政部进行130亿美元两年期浮息公债标售需求创下纪录低位。

稍早，公债价格上涨，因财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”显示9月PMI初值数据降至47，继8月之后再创2009年3月以来最低水准。 但欧元区PMI数据公布后逆转涨势，因数据显示区内制造业扩张放缓的速度与预期基本一致，缓解对全球经济成长的担忧。

继之前两日大幅波动后，公债市场今日走势仍然震荡。

美国公债周一下跌，因大量公司债进场和多位美联储官员暗示仍可能在年底前升息。公债周二强劲反弹，受助于市场重新担忧全球经济成长，以及排放丑闻重创大众汽车 股价，并拖累欧洲股市下挫。

美国10年期公债 下滑7/32，收益率报2.151%，较周二尾盘上升2个基点。30年期美债 跌9/32，收益率报2.944%，上升1个基点。

德国10年期公债收益率 收平在0.600%，此前攀升逾2个基点，因欧洲央行总裁德拉吉暗示目前决定是否进一步扩大央行的1.1万亿欧元购债计划仍言之尚早，尽管他承认新兴市场增长放缓、欧元上涨和商品价格下跌给欧元区经济带来下行风险。(完)

-----------------------1914 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-) 0.699

五年期公债 99-22/32 (-03/32) 1.444

10年期公债 98-22/32 (-06/32) 2.148

30年期公债 98-20/32 (-09/32) 2.945(完)

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