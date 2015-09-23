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市场报道 | 2015年 9月 24日 星期四 05:17 BJT

加拿大股市：续挫，因油价下跌和担忧全球经济成长

路透多伦多9月23日 - 加拿大主要指数周三在上日深跌后续挫，因原油价格走低和中美制造业数据疲弱，拖累资源类股权值较重的加拿大主要股指下跌，市场交投淡静。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌107.40点，或0.80%，收报13,383.69点。10大类股中有八种下跌，能源股跌2.2%，工业股和材料股各下跌逾1%。

报告显示9月美国制造业连续第二个月以两年来最慢速度扩张，中国制造业活动降至六年半来最低。

在加拿大方面，7月零售销售较前月增长0.5%，连续第三个月上升，受新车和服饰销售增长推动。7月扣除汽车的零售销售较前月持平。(完)

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