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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
       

    9月21日当周
    
    9月23-24日
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         8月     44.0        48.5
               出口(亿新西兰元)                                 36.7        42.0
               贸易收支(亿新西兰元)                         逆差8.50    逆差6.49
                                              截至8月的一年 逆差30.7    逆差26.9
    
    9月25日(五)
    暂无重要数据公布 
    
    
    9月28日当周
    
    9月28日(一)
    暂无重要数据公布
    
    9月29日(二)
    2145 新西兰建筑许可                                 8月      --      +20.4%
    
    9月30日(三)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                         9月      --      -29.1%
                   企业自身活动指数                              --      +12.2%
    0130 澳洲建筑许可                                   8月      --       +4.2%
    0130 澳洲房屋信贷                                   8月      --       +0.6%
    
    9月30日-10月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              9月      --        51.7
    
    10月1日(四)
    暂无重要数据公布 (完)

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