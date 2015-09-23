金砖国家：9月23日股汇市收盘纵览

路透9月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报791.79点，下跌2.03%。

中国股市：沪综指收跌逾2%，受海外股市大跌和经济数据低迷拖累

中国汇市：人民币三连跌至三周低点，PMI数据不佳加重贬值压力

香港股市：恒指大跌2.3%，受全球股市跌势和中国疲弱数据打压

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,340.110点，下跌2%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元跌至历史低位，受累于政府财政状况恶化担忧、政治危机升级以及中国对原材料的需求走软，这些打压因素盖过了巴西央行的干预作用。雷亚尔兑美元 大跌2.3%收报4.1454/61，上日收报4.0513/38。

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南非股市：结束三日连跌收高，因大宗商品价格走扬提振矿业类股。指标Top-40指数 收报45,062.05点，上涨1.21%；大盘综合指数 收报50,381.63点，上涨1.06%。

南非汇市：兰特下跌，南非央行称南非经济前景恶化

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印度股市：中止连续两日跌势小幅收高，因投资者买入遭受打压的银行类股，但衍生品合约周四到期前，股市涨幅受限。BSE指数 收报25,822.99点，上涨0.67%，盘中最高涨1.1%；NSE指数 收报7,845.95点，上涨0.43%，稍早一度涨0.91%。

印度汇市：卢比兑美元 跌至一周低位，收报65.975/65.985，跟随主要亚币走势，因中国逊于预期的制造业数据加剧全球经济复苏疑虑。卢比上日收报65.8750/65.8850。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报782.07点，下跌0.95%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报426.68点，上涨0.26%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.42，贬值0.6%；卢布兑欧元 报74.218,贬值0.99%。(完)