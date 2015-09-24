《中国报摘》--中国证券报9月24日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平在美国西雅图发表演讲，他强调，中国经济面临着一定下行压力，但这是前进中的问题；将统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，加强和创新宏观调控，促进经济增长保持中高速水平。

* 其他:

--记者获悉，石油天然气体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。

--泛欧交易所日前宣布，与上海证券交易所开展数据合作，在中国大陆推广其现货、衍生品、商品及指数数据。

--备案制下首个支持保障房建设资产证券化产品--“扬州保障房信托受益权资产支持专项计划”在深圳证交所挂牌，该专项计划募集规模为10.5亿元人民币，存续期为五年；由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人。

--信威集团 公告称，公司旗下公司重庆信威通信技术有限责任公司与非洲无线（坦桑尼亚）有限公司签署《McWiLL核心网系统设备买卖合同》及《McWiLL基站系统设备买卖合同》，合同金额合计4.2亿美元。

--记者从浪潮集团人士处获悉，浪潮集团与全球第一大网络设备商思科 洽谈已久的合作，有望近期落定并对外宣布。双方的合作不会满足于以浪潮集团代销思科网络设备的浅层次合作，未来会有更深层次合作，不排除在国内合资建厂，实现国产化。

--记者获悉，根据规划，转型后的青岛航空正积极筹备上市工作，目标是2020年实现上市。