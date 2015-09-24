《中国报摘》--中国证券报9月24日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 头版头条:
--中国国家主席习近平在美国西雅图发表演讲，他强调，中国经济面临着一定下行压力，但这是前进中的问题；将统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，加强和创新宏观调控，促进经济增长保持中高速水平。
* 其他:
--记者获悉，石油天然气体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。
--泛欧交易所日前宣布，与上海证券交易所开展数据合作，在中国大陆推广其现货、衍生品、商品及指数数据。
--备案制下首个支持保障房建设资产证券化产品--“扬州保障房信托受益权资产支持专项计划”在深圳证交所挂牌，该专项计划募集规模为10.5亿元人民币，存续期为五年；由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人。
--信威集团 公告称，公司旗下公司重庆信威通信技术有限责任公司与非洲无线（坦桑尼亚）有限公司签署《McWiLL核心网系统设备买卖合同》及《McWiLL基站系统设备买卖合同》，合同金额合计4.2亿美元。
--记者从浪潮集团人士处获悉，浪潮集团与全球第一大网络设备商思科 洽谈已久的合作，有望近期落定并对外宣布。双方的合作不会满足于以浪潮集团代销思科网络设备的浅层次合作，未来会有更深层次合作，不排除在国内合资建厂，实现国产化。
--记者获悉，根据规划，转型后的青岛航空正积极筹备上市工作，目标是2020年实现上市。
--中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。