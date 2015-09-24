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市场报道 | 2015年 9月 24日 星期四 08:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月21日当周

9月24日(四)

1230 美国耐久财订单 8月 -2.0% +2.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.4%

扣除国防的耐久财订单 -1.2% +1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% +2.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月19日当周 27.1 26.4

四周均值(万人) -- 27.25

续请失业金人数(万人) 9月12日当周 223.5 223.7

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 8月 -- 正0.34

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 51.5 50.7

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 负9

9月25日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 117

1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +1.3%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +3.7% +3.7%

最终销售 +3.5% +3.5%

消费者支出 -- +3.1%

GDP平减指数 +2.1% +2.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 55.7

服务业PMI 55.6 56.1

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 86.7 85.7

现况指数 100.6 100.3

预期指数 77.0 76.4

9月28日当周

9月28日(一)

1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.4% +0.4%

个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.3%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.3%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 8月 +0.2% +0.5%

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 9月 -- 负15.8

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +1.3%

9月29日(二)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +0.1%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +5.1% +5.0%

经季节调整房价指数(较前月) +0.2% -0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.0%

1400 美国世企研消费者信心指数 9月 97.0 101.5

9月30日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 9月 19.0 　 19.0

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 -- +0.5%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.6 54.4

10月1日(四)

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 　9月 -- 4.1186

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 -- 49.4

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 53.0

1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.7%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 51.3 51.1

投入物价分项指数 -- 39.0

就业分项指数 -- 51.2

新订单分项指数 -- 51.7

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,760 1,781

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 王兴亚)

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