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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 08:25 BJT

《全球汇市》欧元上扬，欧洲央行表态降低很快出台刺激措施的预期

澳元/美元 盘旋于0.70美元下方，过去24小时跌掉将近0.01美元。

周四亚洲足以左右市场走势的数据不多。市场主要焦点在于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于2100 GMT以“通胀动力与货币政策”为主题发表的演说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1181 1.1185 -0.04 -7.57 1.2097

美元/日圆 120.35 120.28 0.06 0.75 119.68

欧元/日圆 134.56 134.53 0.02 -7.34 144.78

美元/瑞郎 0.9797 0.9795 0.02 -1.45 0.9941

英镑/美元 1.5245 1.5243 0.01 -2.11 1.5573

美元/加元 1.3317 1.3317 0.00 14.62 1.1618

澳元/美元 0.7009 0.6999 0.14 -14.19 0.8168

新西兰元/美元 0.6292 0.6268 0.38 -19.30 0.7797

澳元/日圆 84.350 84.180 0.20 -13.69 97.750

新西兰元/日圆 75.720 75.390 0.44 -19.02 93.310

英镑/日圆 183.47 183.34 0.07 -1.28 186.38

澳元/新西兰元 1.1134 1.1143 -0.08 6.35 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞/孙国玉/陈宗琦；审校 徐文焰/戴素萍)

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