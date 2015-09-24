国际油市：美国原油期货缩减跌幅，此前受累于汽油库存大增而挫跌

不过，汽油库存增加140万桶，路透访问的分析师预估增加81.9万桶。

Colonial Pipeline 周三表示，3号管线按照预定时间重启，4号管线可能在周四早间重启。这两条管线因汽油泄漏而关闭。

英国北海Buzzard油田的运营商Nexen表示，该油田的计划关闭时间已经从10月调整至11月。此油田是福尔蒂斯原油的最大供应方。(完)

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