《全球主要国家债券发行预告》--9月24日-10月1日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
日期 时间 国家 规模 发行细节 9/24 美国 发售七年期公债
9/24 日本 标售三个月期贴现国库券 9/25 意大利 标售零息/BTP债券
9/25 日本 加强流动性标售 9/28 意大利 标售国库券 9/28 1350 法国 标售国库券(BTF)
9/29 意大利 标售中长期债券 9/29 日本 标售两年期公债 10/1 西班牙 标售公债 10/1 英国 标售2021年到期票息1½%公债 10/1 法国 标售长期政府债券(OAT) 10/1 日本 标售10年期政府公债 10/1 日本 标售三个月期贴现国库券
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。