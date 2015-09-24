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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月24日-10月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

日期 时间 国家 规模 发行细节 9/24 美国 发售七年期公债

9/24 日本 标售三个月期贴现国库券 9/25 意大利 标售零息/BTP债券

9/25 日本 加强流动性标售 9/28 意大利 标售国库券 9/28 1350 法国 标售国库券(BTF)

9/29 意大利 标售中长期债券 9/29 日本 标售两年期公债 10/1 西班牙 标售公债 10/1 英国 标售2021年到期票息1½%公债 10/1 法国 标售长期政府债券(OAT) 10/1 日本 标售10年期政府公债 10/1 日本 标售三个月期贴现国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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