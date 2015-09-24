《新兴市场重要经济事件预告》--9月24日-10月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月24日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。

耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。

布达佩斯--匈牙利央行公布季度通胀报告(0700)。

9月25日(五)

暂无重要经济事件预告。

9月28日(一)

孟买--印度财长杰特利与央行官员开会，讨论10月-3月发债日程。

9月29日(二)

东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。

孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。

9月30日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加由Council of Americas举办的会谈，主题为全球经济政策和展望(1430)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行会议，并将宣布利率决议(0700)。

曼谷--泰国央行公布经济预测(0030)。

曼谷--泰国央行将公布9月政策会议记录(0200)。

10月1日(四)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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