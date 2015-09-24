《新兴市场重要经济事件预告》--9月24日-10月1日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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9月24日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。
耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行公布季度通胀报告(0700)。
9月25日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月28日(一)
孟买--印度财长杰特利与央行官员开会，讨论10月-3月发债日程。
9月29日(二)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。
孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
9月30日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加由Council of Americas举办的会谈，主题为全球经济政策和展望(1430)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行会议，并将宣布利率决议(0700)。
曼谷--泰国央行公布经济预测(0030)。
曼谷--泰国央行将公布9月政策会议记录(0200)。
10月1日(四)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。