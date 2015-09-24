《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月24日

*工商时报：

--台美贸易暨投资架构协定（TIFA）将于10月1日在台北登场，经济部国贸局长杨珍妮表示，台美正在敲会谈细节，触及议题包括食品安全、台美双边投资协定（BIA），以及台湾加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)谈判。

--为争取海外联贷主办权，银行力拚信评等级A级以上，首要之务就是提高资本以利信评升等，继合库金 、第一金 后，兆丰金 董事会也通过总规模超过250亿台币的现增案，银行主管指出，合计今、明两年，银行募资金额预估合计至少2,000亿台币起跳。

*经济日报：

--租赁业龙头中租控股第四季旺季效应，开始发酵，中租控股旗下台湾中租迪和，继日前承作泛太平洋集团总裁潘思源买私人飞机业务后，年底前，预估将有三到四架飞机完成交易；中国大陆仲利国际租赁也即将于大陆发行中期票券12亿人民币，为台资企业在大陆发债首例，降低成本、扩大利差。

--日月光 董事长张虔生亲自带队拜会矽品 董事长林文伯。日月光会后并对外发表三点声明，强调虽然碍于法令，未能事前沟通，但希望建立双方合作基础与机会，重申在此之前不会介入经营，但表达反对矽品与鸿海 换股。

--台积电 带头采购台制设备，为半导体设备在地化与自主化带来曙光。国家实验研究院仪器科技研究中心（简称仪科中心）与均华精密合作开发〞晶片瑕疵检测设备〞，台积电和三星两大竞争业者率先采用，大幅降低晶片检测约一半的制造人力与时间，显示台厂在某些设备上仍有竞争力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。