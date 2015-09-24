《全球重要经济事件一览表》--9月24日-10月1日

路透9月24日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

9月24日(四)

美国阿默斯特--美联储主席叶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话(2100)。

华盛顿--美国财政部负责金融机构的代理助理部长Amias Gerety发表演讲(1445)。

华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表演说(1645)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政策的讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况(0915)。

奥斯陆--挪威央行举行议息会议(0800)。

珀斯--澳洲央行经济分析部门主管Alex Heath在珀斯的澳洲城市发展研究所发表讲话(0530)。

9月25日(五)

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与题为“货币政策新方向”的讨论(1315)。

奥马哈--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话(1725)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)发表演说(1230)。

华盛顿--美国财政部负责金融市场的代理助理部长Seth Carpenter发表演讲(1630)。

伦敦--英国央行公布金融政策委员会(FPC)会议声明(0830)。

伦敦--英国皇家经济学会货币及金融政策会议，演讲嘉宾包括前英国央行副总裁宾恩和塔克。

9月28日(一)

密尔瓦基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于马凯特大学商业领袖论坛(Marquette University Business Leaders Forum)，就当前经济形势与货币政策发表演说(1730)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在加州大学洛杉矶分校安德森预测中心(UCLA Anderson Forecast)的一项活动中发表演说(2100)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表演说(0530)。

9月29日(二)

东京--2015年度OECD E-Leaders会议召开(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi将发表开幕致辞。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫召开新闻发布会，提供最新国内宏观经济预测(1100)。

9月30日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由Council of Americas主办的全球经济政策及前景会议(1430)。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy主持一场研讨会小组会议，主题为“应对全球金融危机”(1200)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在证券业及金融市场协会(SIFMA)流动性论坛发表演说(1235)。

圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1910)。

法兰克福--德国央行理事多姆布雷特在“公共部门融资论坛”发表演说。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

10月1日(四)

盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在盐湖城地区社区领袖活动中，就经济前景发表演说(1830)。

苏黎世--瑞士央行副总裁祖布鲁克于经济研究机构KOF的会议中发表演说(1600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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