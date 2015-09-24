《香港报摘》--经济日报9月24日

**头版头条**

--中外科网股强势，纳斯达克指数今年曾创历史新高，惟中国互联网企业的「话事人」却开始减磅套现。腾讯 主席马化腾近日便大手套现32亿港币，为约9个月内第三度减持。

**其他**

--独立股评人David Webb撰文揣测思捷 或正被财务汇报局调查，思捷行政总裁马浩思称，这已对公司造成伤害，误导投资者，「真希望某个时刻（监管者）能调查类似事件」。

--乐视网投得2016至19季度香港英超转播权后，即颠覆过往一般转播安排。继电讯盈科 表示跟乐视达成转播协议，香港宽频 亦表示将跟乐视合作转播英超，一反过往单一电视台独家播放的惯例

--东方明珠石油 主席黄煜坤（又名黄坤）昨被传在台湾失踪，本港高等法院原定昨处理其限制令事宜，惟法庭昨未有开庭处理，黄亦未有现身，案件押后下月再讯。

--新创建 旗下的城巴周二获批为期10年的新专营权，行政总裁曾荫培透露，虽年内无意申请加价，但预料港铁南港岛綫及观塘綫延綫明年通车，一定拖低巴士客量，声言2016年有加价压力。（完）

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