中国债市：*ST中富向银行抵押贷款2亿元以偿付所发公司债

路透上海9月24日 - 身陷债券违约风波之中的珠海中富实业股份有限公司 周四公告，已与鞍山银行签署合同，获得2亿元人民币贷款额度，用于偿还所发行的“12中富01” 公司债。

刊登在深圳证券交易所的公告称，公司以自身及珠海保税区中富聚酯啤酒瓶公司所有的两块土地资产提供抵押担保。上述资产此前已被承诺抵押给债券受托管理人国泰君安证券作为偿债担保。

珠海中富所发行的12中富01债原应于今年5月末到期，但因公司出现流动性危机，本金无法足额兑付。 该期债发行规模5.9亿元，期限三年，票面利率5.28%。

近期以来，债券违约主体向国企蔓延趋势愈加明显，除二重集团控股股东受让其违约债券暂时解决危机外，天威集团所发中票在4月未能如期付息后，近日再宣布集团及旗下三家子公司已具备破产重整的条件，拟申请破产重整。

国泰君安本周二公告显示，珠海中富基于2015年6月12日债券持有人会议通过的议案，提议偿债时间约定为原债券到期日后的六个月，即2015年11月28日，并以此日期作为抵押协议的债务到期日，以保障偿债担保登记顺利进行。

珠海中富股票周三收报3.73元，一个月来累计下跌17.11%。(完)

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