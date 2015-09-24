《中国重要政经日程》--9月24日

--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平于9月22日至25日对美国进行国事访问。

*--国务院新闻办公室发表《新疆各民族平等团结发展的历史见证》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，介绍白皮书和新疆自治区经济社会发展情况，介绍新疆自治区成立60周年庆祝活动安排，并答记者问。