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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 08:44 BJT

《中国重要政经日程》--9月24日

==========================今日重要政经日程==========================

9/24（周四）

--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平于9月22日至25日对美国进行国事访问。

*--国务院新闻办公室发表《新疆各民族平等团结发展的历史见证》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，介绍白皮书和新疆自治区经济社会发展情况，介绍新疆自治区成立60周年庆祝活动安排，并答记者问。

*--国务委员王勇将于9月24日出席在陕西省西安市举行的2015欧亚经济论坛开幕式并发表主旨演讲。

==========================近期重要政经日程==========================

9/26（周六）

--应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平将于9月26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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