《中国报摘》--其他报纸重要消息9月24日

**上海证券报**

--据保监会中介监管部副主任赵巍透露，保险中介牌照审批很快就会开闸，支持专业中介机构上新三板。

--记者获悉，保监会相关部门和地方保监局起草了《保险公司法人机构风险综合评级（分类监管）具体评价标准》，将根据风险大小对保险公司打分评级，以此评价偿付能力风险的实际状况，并就此对保险公司进行分类监管。

--上汽集团 总裁陈志鑫表示，上汽集团将从主要依赖制造业的传统企业，加快转向为消费者提供全方位产品和服务的综合供应商。

**21世纪经济报道**

--又一家民营航空向A股发起冲击，东海航空的发展规划显示，该公司已进入上市前筹备阶段，计划2016年5月登陆A股，该公司同时发布一项未来10年高达300亿-500亿元人民币的投资计划。

**每日经济新闻**

--泛亚交易所公告称，为化解目前流动性危机，保护交易商（会员）权益，交易所拟向监管部门备案，采取“部分品种退市了结”和“委托受托业务债务重组”。同时拟按照相关监管要求，将交易所原有业务移至现货挂牌交易新平台。(完)