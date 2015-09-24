《香港报摘》--信报9月24日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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**头版头条**
--美国联储局表明加息「等埋中国」后，昨天出炉的财新中国9月制造业采购经理指数（PMI）初值远逊预期，挫折市场对环球增长前景信心，淡友重获藉口「空袭」商品市场及新兴亚洲股债滙市，港股沽空率亦急升。恒指昨一度急挫787点。
**其他**
--利丰 旗下品牌服饰、鞋履、时装配饰公司利标 公布，与美国上市公司Iconix Brand Group及Buffalo合营公司签署协议，为北美牛仔服饰「Buffalo David Bitton」及「i Jeans by Buffalo」两个品牌定下10年的特许授权协议。
--电影技术供应商IMAX中国 、内衣制造商维珍妮国际 及空气污染防治解决方案供应商浙江天洁环境 今天同日开始招股。
--一项调查发现，第三季的亚洲企业景气指数跌至近四年新低的60，较去年同期的66下跌9.09%；如按季度计算，跌幅更达15.49%，创下自2009年调查开始以来的最大跌幅。
--新创建集团 截至今年6月底止全年，纯利44.78亿港元，按年增长3.5%，行政总裁曾荫培表示，集团希望在航空业务大展拳脚，今个财政年度预计资本开支为40亿港元，投放10亿购买飞机。
--渣打集团 近年透过精简架构、节省营运成本及出售多项非核心业务，冀尽快改善业绩。最近拟将其印度一幢逾百年历史的建筑物、约8万平方尺面积的写字楼出售，以迁往成本较平的地方， （完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。