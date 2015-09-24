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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 08:53 BJT

《台湾重要政经日程》--9月24日

=====================今日重要政经消息==============================
    9/24(四)
    --12:30 保德信投信举行记者会。
    --16:20 央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。
    --17:00 台湾央行召开第三季理监事会议，会后宣布利率结果。
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    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/1(四)
    --14:00 元富证券举行投资策略研讨会。
    
    10/5(一)
    --16:20 台湾央行公布9月底外汇存底，上月底为4,247.91亿美元。
    
    10/7(三)
    --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。
    --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。     
    
    10/20 (二)
    --16:00 经济部公布9月外销订单金额年变动率，上月为年跌8.3%。
    
    10/22 (四)
    --08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.74%。
    
   *10/23 (五)
    --16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为下跌5.46%。
    
    11/20(五)
    --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。    
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    2016年        
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。            
    注：*代表新增。(完)         

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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