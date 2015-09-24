永安期货：中国期指持仓回升，市场人气略有恢复

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

昨日市场大幅低开之后，一路振荡走低。盘中公布PMI数据不及预期，对指数再度形成打压，期指出现加速下跌迹象。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别下跌2.51%、2.94%及1.93%。基差方面，虽然IC相对抗跌，表现明显强于IF及IH，但由于其现货跌幅较小，IC主力合约基差较上一日明显扩大，贴水升至244.2点。IF及IH期指贴水程度出现不同程度收窄，负基差分别为102和39.35点。

主力持仓方面，伴随交割日的结束，昨日行情波动明显加大，期指三个品种前20名主力多空持仓均有所恢复。其中，IF多空双方分别小幅加仓371和423手，净空持仓升至2249手。IH多空双方增仓力度较大，分别增加711和846手，净空持仓为64手。IC多头主力持仓几乎与前一日持平，仅仅减少9手，空头持仓略增43手，净空持仓增至201手。

整体来看，虽然空头略有增仓，同时部分多头离场观望，但空头增仓依然力度有限，期指短期继续下行的概率不大。预计在未来一段时间内市场走势仍将继续胶着，维持目前的区间振荡行情。(完)

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