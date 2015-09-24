《交易视点》第四季公债发行量少有利多头，台债关注央行--元大宝来证

路透台北9月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上日晚间受原油价格拖累及投资人对经济前景仍保持不确定性，股市表现弱势，公债市场早盘受中国数据不佳影响，价格出现小涨，但在欧元区公布9月采购经理人指数(PMI)为53.9后，即陷入狭幅盘整，终场道琼收盘下滑50点收在16,279点，指标10年期公债收在2.144%，较前一交易日反弹了1.7基点。