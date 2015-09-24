《交易视点》第四季公债发行量少有利多头，台债关注央行--元大宝来证

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北9月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上日晚间受原油价格拖累及投资人对经济前景仍保持不确定性，股市表现弱势，公债市场早盘受中国数据不佳影响，价格出现小涨，但在欧元区公布9月采购经理人指数(PMI)为53.9后，即陷入狭幅盘整，终场道琼收盘下滑50点收在16,279点，指标10年期公债收在2.144%，较前一交易日反弹了1.7基点。
台湾第四季将发行1,250亿公债，发行量偏少有利债市多头，今天市场的观盘重点仍在台湾央行是否降息，若央行下调NCD利率，将有助于台债殖利率再往下探，预估本周十年券104/12期 成交区间在1.15%~1.25%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。