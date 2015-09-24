《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月24日

路透香港9月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-50.58,或-0.31%,报16279.89点.因中国和美国制造业数据疲弱，加重了对经济成长 的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 102.530 -4.22 33573 7.946 -1.30 中国铝业 8.010 -3.61 17352 2.483 -1.08 中国移动 61.010 -0.64 252156 94.561 -0.88 中国人寿 17.360 -1.31 115927 26.907 -0.90 中石油 71.030 -3.29 33385 5.505 -1.35 中石化 63.350 -3.43 55952 4.909 -0.82 汇丰控股 <HSBC.K 37.980 0.50 2330806 58.866 -0.23 中电信 49.550 -1.04 15134 3.840 -0.78 中国联通 12.720 -1.70 137521 9.857 0.28 兖州煤业 4.670 -3.51 19289 3.619 -0.58 华能国际 44.290 -2.51 7231 8.581 -0.34 南方航空 34.520 -2.57 11186 5.350 -0.92 东方航空 28.710 -3.27 11426 4.450 0.00 中芯国际 4.480 -2.18 6558 0.694 -2.20 （完）