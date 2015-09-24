版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 09:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月24日

路透香港9月24日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7496港元      )
                                                                                                                                                                                             
 美股道琼工业指数周三收低-50.58,或-0.31%,报16279.89点.因中国和美国制造业数据疲弱，加重了对经济成长                                                                                           
 的担忧。                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                        
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                           
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       
 中海油                       102.530   -4.22      33573             7.946      -1.30                                                                                                        
 中国铝业                       8.010   -3.61      17352             2.483      -1.08                                                                                                        
 中国移动                      61.010   -0.64     252156            94.561      -0.88                                                                                                        
 中国人寿                      17.360   -1.31     115927            26.907      -0.90                                                                                                        
 中石油                        71.030   -3.29      33385             5.505      -1.35                                                                                                        
 中石化                        63.350   -3.43      55952             4.909      -0.82                                                                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   37.980    0.50    2330806            58.866      -0.23                                                                                                        
 中电信                        49.550   -1.04      15134             3.840      -0.78                                                                                                        
 中国联通                      12.720   -1.70     137521             9.857       0.28                                                                                                        
 兖州煤业                       4.670   -3.51      19289             3.619      -0.58                                                                                                        
 华能国际                      44.290   -2.51       7231             8.581      -0.34                                                                                                        
 南方航空                      34.520   -2.57      11186             5.350      -0.92                                                                                                        
 东方航空                      28.710   -3.27      11426             4.450       0.00                                                                                                        
 中芯国际                       4.480   -2.18       6558             0.694      -2.20                                                                                                        
 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐