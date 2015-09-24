宏源期货：沪铜下行空间有限，近期维持底部振荡概率较大

受美联储推迟加息、中国经济下行压力未缓解、嘉能可债务问题影响，昨日铜价大幅下挫，跌幅一度超过4%，接近8月上旬的最低点。未来几个月，美国经济复苏的动能难以大幅增加，中国经济改善空间有限，铜价出现大幅反弹的概率较低，但受成本支撑，也难以大幅下挫，维持在37000—40000元/吨区间是大概率事件。

9月18日和22日，铜价下跌幅度明显高于其他品种与嘉能可债务问题有关，投资者认为嘉能可会抛售铜库存回收现金以降低财务压力。但是，回顾2009年债务危机、2011年欧洲债务危机期间铜价表现，事件性冲击对铜价都是剧烈而短暂的。重要的是，根据CRU的研究，75%铜矿的现金生产成本为4600美元/吨，也有机构预计跌破5000美元/吨，就有10%的铜矿出现亏损。成本支撑限制铜价下行空间。(完)