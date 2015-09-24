宏源期货：沪铜下行空间有限，近期维持底部振荡概率较大

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自9月24日的《期货日报》：
受美联储推迟加息、中国经济下行压力未缓解、嘉能可债务问题影响，昨日铜价大幅下挫，跌幅一度超过4%，接近8月上旬的最低点。未来几个月，美国经济复苏的动能难以大幅增加，中国经济改善空间有限，铜价出现大幅反弹的概率较低，但受成本支撑，也难以大幅下挫，维持在37000—40000元/吨区间是大概率事件。
9月18日和22日，铜价下跌幅度明显高于其他品种与嘉能可债务问题有关，投资者认为嘉能可会抛售铜库存回收现金以降低财务压力。但是，回顾2009年债务危机、2011年欧洲债务危机期间铜价表现，事件性冲击对铜价都是剧烈而短暂的。重要的是，根据CRU的研究，75%铜矿的现金生产成本为4600美元/吨，也有机构预计跌破5000美元/吨，就有10%的铜矿出现亏损。成本支撑限制铜价下行空间。(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。