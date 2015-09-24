全球金市：铂金终止四连跌，钯金续涨

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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投资者认为，福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 传出排放测试造假的新闻，可能影响柴油车需求。铂金一般用于柴油车尾气净化催化剂中。
黄金矿业服务公司(GFMS)资深贵金属分析师Erica Rannestad称，如果监管机构发现这类违规是整个行业的普遍情况，具有环保意识的欧洲车主将转而购买汽油车，那么铂市场形势将改观。
日本市场结束了周初的三天长假，日本交易商的买盘需求周四或提供部分支撑。
与此同时，用于汽油车催化剂中的钯受到提振，市场推测大众汽车丑闻或令汽油车需求增加。
现货钯金 周四涨约2.5%至662.20美元，为7月14日以来最高水平，上日跳涨近7%。
现货金 涨至1,130.75美元，周三涨0.5%。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称其周三黄金持仓量增加0.60吨至676.40吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1130.75 0.75 0.07
现货银 14.79 0.03 0.2
现货铂金 946.45 16.95 1.82
现货钯金 653.97 8.47 1.31
COMEX期金 1130.4 -1.1 -0.1
COMEX期银 14.785 -0.004 -0.03
汇率
欧元/美元 1.1181
美元指数 96.209
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/孙国玉；审校 张若琪/陈宗琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。