全球金市：铂金终止四连跌，钯金续涨

投资者认为，福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 传出排放测试造假的新闻，可能影响柴油车需求。铂金一般用于柴油车尾气净化催化剂中。

黄金矿业服务公司(GFMS)资深贵金属分析师Erica Rannestad称，如果监管机构发现这类违规是整个行业的普遍情况，具有环保意识的欧洲车主将转而购买汽油车，那么铂市场形势将改观。

日本市场结束了周初的三天长假，日本交易商的买盘需求周四或提供部分支撑。

与此同时，用于汽油车催化剂中的钯受到提振，市场推测大众汽车丑闻或令汽油车需求增加。

现货钯金 周四涨约2.5%至662.20美元，为7月14日以来最高水平，上日跳涨近7%。

现货金 涨至1,130.75美元，周三涨0.5%。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称其周三黄金持仓量增加0.60吨至676.40吨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1130.75 0.75 0.07

现货银 14.79 0.03 0.2

现货铂金 946.45 16.95 1.82

现货钯金 653.97 8.47 1.31

COMEX期金 1130.4 -1.1 -0.1

COMEX期银 14.785 -0.004 -0.03

汇率

欧元/美元 1.1181

美元指数 96.209

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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