《香港重要政经日程》--9月24日-10月9日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
9月24日（周四）
-- 公布8月份进出口数字。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
--09:00 Latham & Watkins关于沙特阿拉伯股市对外开放研讨会。
================== 近期重要政经消息=================
9月25日（周五）
-- 沪股通暂停。
-- AEON信贷财务 公布中期业绩。
--11:00 理工大学与多家知名企业战略合作协定发布会。
--14:00 理工大学互联网金融高峰论坛。
9月28日（周一）
-- 中秋节翌日公众假期。
-- 沪港通暂停。
9月29日（周二）
-- 港股通暂停。
-- 高银金融 公布全年业绩。
-- 亨泰 公布全年业绩。
--14:30 帝盛酒店 私有化法院会议会及股东特别大会。
9月30日（周三）
-- 港股通暂停。
-- 公布8月份M-3货币供应。
-- 公布8月底人民币存款数字。
-- 公布8月底外汇基金总资产。
--10:30 阿里健康 股东周年大会。
10月1日（周四）
-- 国庆日公众假期。
-- 沪港通暂停。
10月2日（周五）
-- 沪港通暂停。
10月5日（周一）
-- 沪港通暂停。
10月6日（周二）
-- 沪港通暂停。
10月7日（周三）
-- 沪港通暂停。
-- 公布9月份外汇储备资产。
*10月9日（周五）
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--10:00 康宏金融 股东特别大会。
--13:30 华泰证券 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。