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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 09:20 BJT

长江期货：大连焦炭期货料继续磨底，短期补跌可能性大

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

在经济“新常态”背景下，钢材终端需求尚无起色，自下而上的传导机制导致焦炭价格进入下行通道。从供给层面看，尽管行业经营形势持续恶化，但焦炭产量仍维持在正常水平。我们认为，在存量过剩产能未被清理之前，焦炭市场供需弱周期格局难有改观，市场仍处于继续磨底过程中。

从产业层面看，焦炭需求持续萎缩，中上游去库存难度较大，叠加价格体系自下而上的传导效应，焦炭短期继续补跌的可能性很大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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