长江期货：大连焦炭期货料继续磨底，短期补跌可能性大

在经济“新常态”背景下，钢材终端需求尚无起色，自下而上的传导机制导致焦炭价格进入下行通道。从供给层面看，尽管行业经营形势持续恶化，但焦炭产量仍维持在正常水平。我们认为，在存量过剩产能未被清理之前，焦炭市场供需弱周期格局难有改观，市场仍处于继续磨底过程中。