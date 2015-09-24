长江期货：大连焦炭期货料继续磨底，短期补跌可能性大

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自9月24日的《期货日报》：
在经济“新常态”背景下，钢材终端需求尚无起色，自下而上的传导机制导致焦炭价格进入下行通道。从供给层面看，尽管行业经营形势持续恶化，但焦炭产量仍维持在正常水平。我们认为，在存量过剩产能未被清理之前，焦炭市场供需弱周期格局难有改观，市场仍处于继续磨底过程中。
从产业层面看，焦炭需求持续萎缩，中上游去库存难度较大，叠加价格体系自下而上的传导效应，焦炭短期继续补跌的可能性很大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。