金属期市：伦敦期铜持稳，但中国需求忧虑令铜价前景蒙阴

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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全球经济前景变得更为暗淡，周三数据显示中国制造业下滑程度加剧，并且欧洲和美国制造业成长放缓。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，投资者应当把注意力放在美国经济的强健表现上，而非全球经济放缓这一更为遥远的风险。此前投资者搅动全球市场大幅震荡，并促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)改变政策方向。
五矿资源 管理层周三表示，位于秘鲁总值74亿美元的Las Bambas项目推进正常，将在2016年5月或6月投入商业生产，2017年铜产量将增加至40万吨。
过去六个月，大宗商品上市企业来宝集团 和嘉能可 面临前所未有的股东压力。他们未上市的同行应该从中吸取教训：上市或囤积大量实物资产之前要三思。(完)
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(编译 白云/王兴亚；审校 张若琪/李爽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。