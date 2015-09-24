金属期市：伦敦期铜持稳，但中国需求忧虑令铜价前景蒙阴

全球经济前景变得更为暗淡，周三数据显示中国制造业下滑程度加剧，并且欧洲和美国制造业成长放缓。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，投资者应当把注意力放在美国经济的强健表现上，而非全球经济放缓这一更为遥远的风险。此前投资者搅动全球市场大幅震荡，并促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)改变政策方向。

五矿资源 管理层周三表示，位于秘鲁总值74亿美元的Las Bambas项目推进正常，将在2016年5月或6月投入商业生产，2017年铜产量将增加至40万吨。

过去六个月，大宗商品上市企业来宝集团 和嘉能可 面临前所未有的股东压力。他们未上市的同行应该从中吸取教训：上市或囤积大量实物资产之前要三思。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化