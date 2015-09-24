港报社评：特首不应超然于防贿条例--信报9月24日

正在美国进行国事访问的国家主席习近平，未到白宫与奥巴马总统会面之前，首站抵达西雅图，出席晚宴之时发表讲话指出，中国继续推进反腐败斗争，打铁还需自身硬，治国必先治党，治党务必从严。习近平又说：「我们大力查处腐败案件，坚持老虎苍蝇一起打，就是要顺应人民要求，这其中没有什么权力斗争，没有什么『纸牌屋』。」

《纸牌屋》（House of Cards）是以政治为题材的美国电视剧，改编自英国政治人物兼作家道布斯（Michael Dobbs）的同名小说，内容讲述冷血无情的美国国会议员在白宫争权的故事。若然习近平说的是实情，而不是堂皇的门面话，反贪防腐的确不存在权力斗争，也没有「纸牌屋」，那么现已奉为金科玉律的依法治国，未尝不能让人寄予希望。

从习近平介绍内地的铁腕反腐，不期然令港人联想到前特首曾荫权涉嫌接受款待一案，廉政公署调查至今超过三年，刑事检控专员杨家雄曾于今年六月下旬表示，三个月内决定检控与否；律政司前日回覆查询时表示，本周将就是否检控等法律问题提供法律意见。

特首是否真的超然于行政、立法、司法三个机构之上？虽然中联办主任张晓明的「特首超然论」主要着眼于特首的宪制地位，但终审法院首席法官马道立日前罕有地回应记者提问之时也特别强调，本港司法独立是按《基本法》规定，法律面前，人人平等。可是，曾荫权案却带出一个问题，现行《防止贿赂条例》并没有把特首纳入规管范围，特首似乎真的「超然」。

二○一二年，时任特首的曾荫权被揭发涉嫌收受利益，他随后委任当时的终审法院首席法官李国能，主持「防止及处理潜在利益冲突检讨委员会」，负责检讨防贪制度。委员会提出一系列改善建议，主要提议把特首纳入防贿条例第三及第八条的适用范围。防贿条例第三条订明，公职人士未经许可索取或接受利益，即属违法；第八条则订明，任何与公务机关有事务往来的人士，向有关人员提供利益，如无合理辩解便属违法。委员会发表报告之时，李国能批评现行法例「完全不恰当」，形容特首「无监察、无制衡」，是制度上的根本缺陷，强调特首「不应凌驾于法律之上」。

曾荫权案至今三年未决定是否检控，防贿条例同样至今三年未修订，究竟所为何事，有什么疑难致使法律上难以定夺？个中原委外界不得而知，还望律政司清楚说明。

二○一二年是新旧特首交替之年，当时仍是候任特首身份的梁振英，承诺上任之后会尽快及严格落实李国能提出的建议，但三年过去，仍然没有迹象显示特首被纳入防贿条例涵盖范围，尚未受到防贪制度的监察和制衡，我们不禁要问，莫非法律面前不是人人平等？若然特首确有收受利益，竟然能够逍遥法外，香港的法治精神必然蒙上极大的污点。

习近平坚持老虎苍蝇一起打，不断强调「反腐无禁区」，「上不封顶」，「不设上限」，不管官位多高，谁犯法都要问责，这次在美国更加宣称，反腐无关权力斗争。既然如此，香港没有理由脱离依法治国的主旋律，何况法治根本就是香港的优良传统。

特首不应超然于防贿条例，所以最正确的做法是尽快修订条例，让特首纳入反腐机制，弥补制度上的根本缺陷。

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