港报社评：网购食物有诸多问题，对应勿堵死创新空间--明报9月24日

网购食物食品愈趋普遍，月前台湾生产的一款三文治，透过网购进入香港市场，导致80多人食物中毒，说明网购食品的卫生安全有风险。消委会和《明报》侦查组分别以「放蛇」方式，暴露网购食物食品供应链的问题，与现行法例存在灰色地带有关。网购食品是新生事物，法例未能完全充分监管，不过政府应该与时并进，在研究修改法例或在加强执法、减低市民承受食物食品风险的同时，政府举措要避免出现封杀网店、堵死新兴经营手法空间的局面。

本报侦查报道揭露，网店刺身来路不明

近期，消委会检视40多家售卖鲜货食品的网店，发现只有11家有列明运送食物的保温安排，其中8家网店的急冻食品，部分送抵时已经解冻，甚至有急冻肉食渗出血水。另外也有三文鱼刺身包装盒未密封，盒盖可轻易打开。这些都显示网购食物存在卫生问题。

《明报》侦查组也报道两宗网购三文鱼刺身个案。一宗是网店透过WhatsApp接单，外判给一家葵涌的工厂大厦食品公司发货，这家公司虽有水产食物进口和分销商牌照，但是不包括分销和零售刺身；随后这家公司的职员向记者表示，他们发货的刺身，来自另一家拥有刺身牌照的刺身店，但未进一步披露详情。

另一宗个案，网店设于九龙湾一处工业中心的单位，并无食物业牌照及售卖受限制食物许可证，即是不可零售刺身，可是网店接受落单，刺身放在冰袋内由客货车送抵，车内并无雪柜冷藏。这家网店负责人回答记者提问时，表示不知道出售刺身要领牌，又说刺身是向持牌商号取货和切片。

刺身未经煮熟，较容易滋生细菌，因此法例对商号分销和零售刺身，规管特别严格，不同类型的刺身业务各有不同牌照。例如大型超市即场为消费者切刺身及出售，要持有食物制造牌照及刺身许可。若便利店或小型刺身店只售卖预先切好的刺身，毋须加工，则要领取综合食品店牌照；批发商要分销刺身，亦须领牌。此外，获发刺身许可证的处所，须符合不少规定，例如要涂上灰水或浅色漆油，公共总水管可将水输送到处所，还要装设符合规格的洗手盆等。

政府就处理、批发、分销和零售刺身，都有严格规管，目的要使这种生冷食物保持卫生，确保消费者健康。不过，从本报侦查报道披露的两宗个案，涉及两家网店出售的刺身都是来路不明，它们都没有相关牌照和许可，设施亦不符合规定；称刺身来自有牌照刺身店，却拒绝披露详情，是否确实无从查究。至于处所设施和刺身在运送、冷冻等各个环节，从记者现场采访所见都未符合卫生规定。

事实上在数年前，本港一家具规模百货公司引入网购平台，不过没有售卖刺身、鱼及肉等新鲜食物，他们监于运送过程受很多限制，包括是否天气酷热、冷藏温度是否足够等，无把握处理好，因此并无这类业务。不过，随着网购平台操作愈来愈便利，网店经营成本低，一些实体店犹豫的生意，它们都敢去碰触和尝试，刺身和新鲜食物业务就是这一类生意。

另外，现行法例大多为规管实体店而设，网上平台许多时候并无一个实体供监管，消委会和本报侦查报道揭露的情况，反映法例落后于网上交易，食环署未能发挥有效规管职能。

食物卫生鼓励创新，鱼与熊掌应谋兼得

现行《食物业规例》发牌事宜，主要规管处所，网店开设在工厂大厦，甚或有人认为炮制的食物有特色，即使在家中也可开网店，尝试创业或过一下老板瘾，因此这类「居无定所」的网店，难有实体目标让食环署人员巡查。

理论上，食环署人员可仿效消委会和本报侦查报道，以「放蛇」方式查察网店销售情况，不过单以刺身网店为例，业界表示近年以倍数增加，竞争激烈，要食环署为此耗费大量人手巡查，并不切实际。即使如此，监于对分销、零售刺身是否需要领牌和许可，部分业界不甚了了，食环署应该透过实地调查，找出典型个案，并透过宣传，使业界和消费者知道怎样合法或不合法，让大家可以趋吉避凶。

网购是新兴生意，给有创意人士创业的机会，即使现行法例对网店经营未能充分规管，也不适宜动辄立法或修例将之严严管死，应该一分为二。首先，非法经营不应容忍，处理、批发、分销和零售刺身需要的牌照和许可的规定，网店也不能免，这是为确保食物卫生安全，保护消费者健康；若须修例，当局不应犹豫，例如有意见在《食物业规例》加入有关管有密封包装例如刺身等食物的业务条文，以加强对冷藏、卫生要求的规管，这个意见值得考虑。除此之外，政府应该尽量容许网购和网店有足够空间，使新兴经营手法继续自由飞翔，为营商环境注入新动力。

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