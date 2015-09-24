芝加哥期市：小麦期货微跌，但全球天气疑虑限制跌势

12月玉米期货合约 跌0.26%至每蒲式耳3.82-1/4美元，昨日曾上涨0.7%。

分析师和预测人士称，干旱天气威胁着2016年乌克兰和俄罗斯的农作物收成，这两大主要的黑海小麦出口国目前都正在播种冬季作物。

交易商还担心，另一主要小麦出口国澳洲的作物可能受到了一定程度的霜冻损害。

美国小麦的出口需求一直迟滞，因为面临着其他国家供应更便宜的竞争。

据消息人士称，全球最大的大豆购买国中国将在习近平访美期间从美国购买数百万吨大豆。

-----------------------------------0049GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 506.75 -0.75 -0.15% +2.27% 492.08 71

CBOT玉米 382.25 -1.00 -0.26% +0.46% 377.13 61

CBOT大豆 863.00 -0.75 -0.09% +0.15% 882.75 30

CBOT稻米 $12.89 -$0.03 -0.19% +1.10% $12.32 67

美国原油 $44.81 $0.33 +0.74% -2.23% $43.97 47

汇率

欧元/美元 $1.118 $0.000 -0.03% +0.58%

美元/澳元 0.701 0.001 +0.10% -1.16%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/白云; 审校 张若琪/孙茉莉)