港报社评：世盃场地须作最佳安排--星岛日报9月24日

世界盃外围赛香港主场对中国队，由康乐文化署与足球总会搓波开始，究竟是否放弃大球场改在小西湾足球场举行，举旗不定，康文署官员早上把球踢给足总，足总接波后，晚上官员又指使用球场的决定权在康文署。 正常而言，这样的国际级赛事，大球场作为香港最好的球场，自然是首选。何况港队已经踢惯大球场，如果改在不大熟悉的小西湾球场作赛，观众席又只及大球场四分一，还受到噪音管制不准打鼓，打气效果大打折扣，岂非白白放弃主场之利？ 对球迷来说，小西湾运动场的设计包括田径用途，观众席与球场隔开几跑道，座位倾斜度又不及大球场，观赛经验远远不及大球场，而且只有一万一千个座位，向隅者众。 康文署望足总知难而退 这场中港大战，对两队有没有机会晋级，起关键作用，势必吸引球迷热烈捧场，甚至有机会逼爆四万座位的大球场，硬要改在小西湾举行，座位又少，又没有包厢，损失的门票收益以百万元计。 康文署官员引用大球场草地情况未必适合作赛的专家意见，指十一月七日及八日举行奥运七人榄球资格赛，一连两天五十二场赛事后，草地饱受蹂躏，未必赶得及在十一月十七日中港大战时，回复到适合作赛的水平。 两年前的暑假，香港邀得英超四支球队来大球场作精英赛，草地烂得饱受海内外抨击，用作填孔的海沙竟然包含贝壳和玻璃碎，新特兰领队形容这是「杀人球场」，而曼联亦取消在大球场公开操练。康文署为免今次再成众矢之的，就算草地质素不会差到如两年前，都预先警告，希望足总接到警告后知难而退。 奈何足总内部对场地选择亦意见分歧，球迷更觉得踢烂地对采取防守战略的港队有利。由于门票预售通常要在赛前几个星期展开，不能等到榄球赛后检查草地情况，才决定中港大战所用球场，康文署和足总都面对艰难选择。 藉烂地改场减生事风险 球场选择还有大家心照不宣的保安因素。这轮世盃亚洲区外围第一阶段小组赛共分八组，与中港同组的卡塔尔极有机会以首名晋级，八组中的第二名，只有成绩最好的四队才能够晋身区内十二强，中港现在争第二名，如果港队战胜中国，就会重演三十年前「五一九大捷」淘汰中国队一幕。 当年港队在北京打败中国队后，愤怒的北京球迷骚乱，今次如果历史重演，再加上现时的「中港矛盾」气氛，有本土派人士再嘘国歌的话，势必火上加油，「新仇旧恨」大增球迷暴力冲突风险。在小西湾作赛，无论是球迷人数或地理环境，都比大球场方便执法人员控制场面。 康文署现在提出了烂草地的问题，万一中国队输波，内地球迷多了一个赖地「烂」的泄愤藉口。足总和康文署如果「打稳阵波」，决定在小西湾作赛，广大球迷只能够叹政治气候弄人，失去观赛最佳安排了。