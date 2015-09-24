《全球主要央行动态》--9月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月17日-9月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。美联储主席叶伦称，近期美股下跌及美元升值，已令金融市场状况吃紧，无论美联储怎么做，这种情况都有可能使美国经济增长放缓。“由于海外的不确定因素的加重...委员会判断认为，等待是适宜之举，”叶伦说。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称支持延迟升息的决定，以便有更多时间来观察近期市场震荡是否会给美国经济造成重大冲击。洛克哈特称全球不确定性构成的风险可能不大，但足以为延迟升息提供理据。他表示美国经济仍表现良好；仍预计美联储会在今年晚些时候升息 。

洛克哈特称美联储有很多的时间，不急于开始缩减资产负债表规模。他还称正在观察欧洲实施负利率的效果。洛克哈特称10月会议上可能升息，行动与否取决于会前的时间是否足以评估近期波动性的影响。

洛克哈特表示，投资者应当把注意力放在美国经济的强健表现上，而非全球经济放缓这一更为遥远的风险。洛克哈特表示，他认为对全球经济形势的担忧言过其实，且受关注的程度盖过了持续增长、良好的消费和其他美国的经济力道。

旧金山联储公布的研究报告显示，以市场为基础的通胀前景指标，在预测实际通胀方面并不是太好。该报告指出，决策者在作出利率决议时，也要考量其他的通胀前景数据。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉称，由于新兴市场放缓，欧洲通胀和经济增长前景面临的风险已上升，但欧洲央行需要更多时间才能决定是否要采取进一步的刺激措施。德拉吉表示，物价增长将要花比之前预期更长的时间才能升回欧洲央行近2%的目标，央行已做好准备在必要时扩大现规模为逾1万亿欧元的资产购买计划。但那需要更多的证据确定中国经济放缓、欧元升值和油价下跌是否会使通胀率偏离预测的路径。

欧洲央行执委科尔表示，欧元区和美国的货币政策正处在不同的道路之上。“无论怎么样，也不管美联储决定如何，欧元区和美国的货币政策轨迹都是十分不同的，”科尔在巴黎的一次会议上表示。他还表示，整体而言全球经济增长前景已暗淡下来，新兴经济的前景明显恶化。

欧洲央行首席经济学家普雷特接受一份瑞士报纸专访时重申，一旦经济动荡致使需采取行动时，欧洲央行将“迅速且果断”修正其万亿欧元购债计划。他表示，新兴市场震荡加剧时，欧洲央行仍随时准备修正或扩大计划。

意大利央行首席经济学家Eugenio Gaiotti表示，随着经济增长与通胀面临的风险加剧，欧洲央行应当小心，在努力重振欧元区经济时不要落后于形势发展。

德国央行表示，今年下半年德国经济料持续成长，因国内消费扩张，且出口增长，不受中国经济放缓造成的全球不确定性阻碍。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，英国央行下一步可能是降息而非升息，因面临持续低通胀的风险，且新兴市场危机可能损及全球经济增长。

英国央行副总裁康利夫在一篇报章访谈中表示，英国并没有物价压力加大的情况，但英国央行下次的利率举措仍可能是向上调整。

瑞士央行维持其负利率的政策不变，并寻求削弱“明显高估”的瑞郎，不过其预计在低油价的影响下，将迎来一波较预期严重的通缩。瑞士央行在季度政策会议上维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%至负0.25%不变，符合路透调查访问的分析师预期。同时继续对存放在央行的一些现金存款征收0.75%的利率。

瑞士央行总裁乔丹表示，央行将根据瑞士通胀展望讯号作为升息时机指引，在“可预见的未来”应该会维持负利率。当被瑞士电台问及升息的主要条件时，乔丹回道“我们的使命是物价稳定。如果我们认为货币政策过于宽松，那么当然需要调整货币政策。而目前情况并非如此。”

**日本、韩国**

日本央行发布的8月会议记录显示，决策官员咸认新兴经济体增长疲弱，但较长期而言有望改善。不过会议记录显示，九人委员会中多名委员表示，日本央行必须警惕中国及其他新兴经济长期放缓带来的出口下滑风险。

日本央行总裁黑田东彦表示，尽管新兴经济体放缓以及金融市场走势动荡，全球经济仍在持续温和扩张。黑田东彦称日本经济将继续温和复苏，并预计日本通胀率将加速升向2%，因能源价格下跌的影响消退。

韩国央行总裁李柱烈表示，其预计美联储将会以逐渐的步伐加息，但称对于资本外流的担忧是韩国央行货币政策的一个重要考量。李柱烈对韩国国会一委员会表示，目前1.50%的央行政策利率还没有到下限，不过他拒绝表态政策利率是否及何时会下调、以及会下调到什么水平。

**大中华区**

中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业人民币的可得性，并推动人民币国际化。

中国央行表示，日前批复同意上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券。这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券。央行网站新闻稿称，此次人民币债券的发行，进一步扩大了中国银行间债券市场发行主体范围，拓宽了国际性商业银行的人民币融资渠道，有利于促进中国债券市场扩大对外开放，推进人民币跨境使用。

中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。

台湾央行总裁彭淮南重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。彭淮南并在出席立法院财政委员会备询时指出，两岸货币互换谈判没有进展，外汇存底的人民币部位仍为获利状态。

台湾央行在送交立法院的业务报告表示，货币信用维持宽松，足以支应经济活动所需资金。物价并非普遍走低，尚不至于造成通货紧缩。台湾央行并称，今年以来CPI年增率为负数，明年可望回升。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯在国会作证时表示，澳洲经济仍在经历重大调整。贸易条件已经下降四年时间，而且较峰值下降了三分之一，现在回到2006年水准，不过仍较20世纪均值高出约30%。货币政策正努力在这一转变过程中发挥支持作用。由于通胀水平依然较低，货币政策能够实现这一目标。非常低的利率、以及金融机构的放贷意愿，对于改善一些领域的情况发挥了一定的作用。目前住房建设领域正在高水平运转，民众新增储蓄较以前略微减少，储户一直在寻求更高的回报。这些都是宽松货币政策发挥效果的迹象。

**其他央行**

加拿大央行总裁波洛兹称，加元下跌已成为帮助经济适应油价和大宗商品价格下滑的一个重要因素，加拿大央行必须要顺其自然，不要加以阻止。

印尼央行维持指标利率在7.50%不变，称利率水平符合今明两年控制通胀的努力。

印度央行总裁拉詹称，印度必须聚焦于将通货膨胀维持低位，避免单独使用货币政策及短期政府刺激举措，来提振短期经济成长。拉詹称，货币政策可以帮助强化当前的经济复苏态势，但是“只有继续实施政府及监管机构宣布的改革措施”，印度才能最终“扩大可持续增长潜力”。

南非央行维持指标附买回利率在6%不变，称国内经济增长前景恶化。“经济增长大幅放缓和通胀上升，加剧了货币政策面临的两难境地，”南非央行总裁甘亚格表示。 (完)

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