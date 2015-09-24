主要国家经济指标预测--9月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月25日(五) 0645 法国消费者信心指数 9月 94 93 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +5.3% +5.3% 民间贷款 +1.1% +0.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% -- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 117 1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +1.3% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +3.7% +3.7% 最终销售 +3.5% +3.5% 消费者支出 -- +3.1% GDP平减指数 +2.1% +2.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 55.7 服务业PMI 55.6 56.1 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 86.7 85.7 现况指数 100.6 100.3 预期指数 77.0 76.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月24日(四) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 50.9 -- 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 正9.6 正9.8 0645 法国企业景气指数 9月 正104 正102 0800 德国IFO企业景气判断指数 9月 108.5 108.0 现况指数 114.0 114.7 预期指数 103.3 101.5 0800 意大利经季调工业订单(较前月) 7月 +0.6% -- 未经季调工业订单(较上年同期) +10.4% -- 0800 意大利经季调工业销售(较前月) 7月 -1.1% -- 未经季调工业销售(较上年同期) +2.3% -- 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 8月 46,743 -- 0900 意大利经季调零售销售(较前月) 7月 +0.4% -- 未经季调零售销售(较上年同期) +1.7% -- 1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月初值 盈余14.72 -- 1230 美国耐久财订单 8月 -2.0% -2.0% 扣除运输的耐久财订单 持平 +0.1% 扣除国防的耐久财订单 -1.0% -1.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.2% -0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月19日当周 26.7 27.1 四周均值(万人) 27.175 -- 续请失业金人数(万人) 9月12日当周 224.2 223.5 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 8月 负0.41 -- 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 55.2 51.5 1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 负8 -- 2100 韩国消费者信心指数 9月 103 -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -0.1% -0.1% 全国整体CPI(较上年同期) +0.2% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.2% -0.2% 东京地区整体CPI(较上年同期) -0.1% -- (完)