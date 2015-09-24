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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--9月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月25日(五)
    0645 法国消费者信心指数                            9月         94         93
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    8月      +5.3%      +5.3%
                  民间贷款                                      +1.1%      +0.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +5.1%
    0800 意大利薪资通胀(较前月)                        8月         --      +0.1%
                       (较上年同期)                                --      +1.2%
     --  美国建筑许可年率(万户)                  8月修正值         --        117
    1230 美国企业获利                         第二季修正值         --      +1.3%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第二季终值      +3.7%      +3.7%
             最终销售                                           +3.5%      +3.5%
             消费者支出                                            --      +3.1%
             GDP平减指数                                        +2.1%      +2.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.8%      +1.8%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +2.2%      +2.2%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月初值         --       55.7
                   服务业PMI                                     55.6       56.1
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         9月终值       86.7       85.7
                                  现况指数                      100.6      100.3
                                  预期指数                       77.0       76.4
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月24日(四)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         9月初值       50.9        --
    0600 德国GfK消费者信心指数                        10月      正9.6      正9.8
    0645 法国企业景气指数                              9月      正104      正102
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       9月      108.5      108.0
                    现况指数                                    114.0      114.7
                    预期指数                                    103.3      101.5
    0800 意大利经季调工业订单(较前月)                  7月      +0.6%        --
               未经季调工业订单(较上年同期)                    +10.4%        --
    0800 意大利经季调工业销售(较前月)                  7月      -1.1%        --
               未经季调工业销售(较上年同期)                     +2.3%        --
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数         8月     46,743        --
    0900 意大利经季调零售销售(较前月)                  7月      +0.4%        --
               未经季调零售销售(较上年同期)                     +1.7%        --
    1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        8月初值  盈余14.72        --
    1230 美国耐久财订单                                8月      -2.0%      -2.0%
            扣除运输的耐久财订单                                 持平      +0.1%
            扣除国防的耐久财订单                                -1.0%      -1.2%
            扣除飞机的非国防资本财订单                          -0.2%      -0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            9月19日当周     26.7       27.1
                         四周均值(万人)                        27.175        --
                   续请失业金人数(万人)          9月12日当周    224.2      223.5
    1230 美国芝加哥联储全国活动指数                    8月     负0.41        --
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        8月       55.2       51.5
    1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数                9月        负8        --
    2100 韩国消费者信心指数                            9月        103        --
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   8月      -0.1%      -0.1%
             全国整体CPI(较上年同期)                            +0.2%        --
             东京地区核心CPI(较上年同期)               9月      -0.2%      -0.2%
             东京地区整体CPI(较上年同期)                        -0.1%        --
    (完)

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