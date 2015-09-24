《焦点》OPEC不减产伤及高成本深海项目，页岩油生产商则可灵活应对

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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OPEC在最新的中期预估报告中，预计未来油价每年涨幅不会超过每桶5美元，到2020年或达到80美元；市场对OPEC石油的需求增加，而且非OPEC产油国的供应下降。
OPEC消息人士称，虽然市场对其石油的需求高于此前预期，但基本持平于当前水准，这表明该组织预计未来几年经济成长迟缓，且油价将维持低迷。
“明年供应过剩将施压价格，因此没有人预计价格会在2040年之前达到(每桶)100美元，”一位OPEC消息人士说。
行业消息人士和分析师表示，不管价格可能跌至多么低，沙特将维持其计划并坚持到最后。
“记住沙特石油部长去年曾说过什么，即便油价跌至20美元，OPEC也不会减产，”海湾石油业一消息人士称。(完) (编译 王颖/孙国玉/郑茵/王兴亚；审校 孙茉莉/戴素萍/杜明霞/陈宗琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。