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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 11:20 BJT

《焦点》OPEC不减产伤及高成本深海项目，页岩油生产商则可灵活应对

OPEC在最新的中期预估报告中，预计未来油价每年涨幅不会超过每桶5美元，到2020年或达到80美元；市场对OPEC石油的需求增加，而且非OPEC产油国的供应下降。

OPEC消息人士称，虽然市场对其石油的需求高于此前预期，但基本持平于当前水准，这表明该组织预计未来几年经济成长迟缓，且油价将维持低迷。

“明年供应过剩将施压价格，因此没有人预计价格会在2040年之前达到(每桶)100美元，”一位OPEC消息人士说。

行业消息人士和分析师表示，不管价格可能跌至多么低，沙特将维持其计划并坚持到最后。

“记住沙特石油部长去年曾说过什么，即便油价跌至20美元，OPEC也不会减产，”海湾石油业一消息人士称。(完) (编译 王颖/孙国玉/郑茵/王兴亚；审校 孙茉莉/戴素萍/杜明霞/陈宗琦)

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