瑞达期货：郑糖维持上涨态势，短期有望快速拉升抬高价格重心

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

郑糖1601合约最近两周维持着横盘振荡整理的走势，5日均线和10日均线仍对期货价格形成有力支撑，短期看技术上仍维持向多态势。同时，最近持仓量略有增加，表明市场资金仍持续流入，而市场仍以主动积极做多为主，这也对期货价格形成了明显支撑和推动。

目前布林通道开口维持扩大，而期货价格“紧贴”通道上轨运行，说明技术上期货价格保持着向多趋势，价格维持振荡上行的惯性未变。布林通道开口的扩大，表明市场价格的波动性加大，那么在经过一段时间的横盘振荡整理后，短期行情有望出现快速拉升以抬高价格重心。

操作上，投资者可在5460—5520元/吨区域买多，以5400元/吨为止损点，目标5800元/吨。(完)

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