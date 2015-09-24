美国债市：两年期浮息公债标售需求创纪录低位

路透纽约9月23日 - 美国财政部周三发售130亿美元两年期浮息公债，买需创记录最弱水准，得标贴现率差为2014年1月开始发行此类公债以来最阔。

投标倍数为2.87，低于8月发债时的3.50，并且是此类债券发行以来的最低。

“此次标债结果很糟糕，此类公债在二级市场上的流动性依然相对很差，因此二级市场交投活动将可能有限，”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons表示。

他认为，第三季季末约束因素可能导致买需疲弱。

贴现率差为0.120%，高于8月时的0.086%，创此类债券发售以来最阔水准。

周四数据显示，基金管理公司、外国央行及其他间接投标者的购买比例为22.01%，低于8月时的43.55%，规模为纪录最小。

小型债券经纪商及其他直接投标者的购买比例为2.71%，高于8月时的零，为1月以来最高。

初级市场交易商购买比例为创纪录的75.28%，8月时为56.45%。(完)